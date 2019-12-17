ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したオーディオグッズランキング：2019年11月

ギズモード・ジャパン読者が2019年11月にもっとも購入したオーディオグッズトップ10をご紹介します。
11月は、Ankerの｢Soundcore Liberty Air 2｣が大人気。こちらの商品はワイヤレス充電対応のため、お持ちのワイヤレス充電器に置くだけで、ケースごと充電ができるのだそう。ケーブルの煩わしさから開放されそうですね。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。
10位 Tayonf Bluetooth イヤホン
9位 TaoTronics Bluetooth イヤホン
8位 aceyoon ヘッドホン スタンド
7位 【第2世代】Anker Soundcore Liberty Neo
6位 MIFO イヤホン ケース （BIG+SMALL）
5位 【第2世代】TaoTronics Bluetooth イヤホン （ IPX7白）
4位 Anker Soundcore Liberty 2
3位 Anker Soundcore Life P2
2位 Anker PowerPort Atom III Slim
1位 Anker Soundcore Liberty Air 2
Source: Amazon.co.jp