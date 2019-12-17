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      ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したオーディオグッズランキング：2019年11月

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      ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したオーディオグッズランキング：2019年11月
      Image: Amazon.co.jp

      ギズモード・ジャパン読者が2019年11月にもっとも購入したオーディオグッズトップ10をご紹介します。

      11月は、Ankerの｢Soundcore Liberty Air 2｣が大人気。こちらの商品はワイヤレス充電対応のため、お持ちのワイヤレス充電器に置くだけで、ケースごと充電ができるのだそう。ケーブルの煩わしさから開放されそうですね。

      なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。

      10位 Tayonf Bluetooth イヤホン

      【令和進化版 IPX5防水】ワイヤレスイヤホン HiFiステレオ高音質 Bluetooth 5.0 ブルートゥースイヤホン 自動ON/OFF/ペアリング 片耳両耳通用 左右分離型 マイク内蔵 Siri起動 通話マイク内蔵 完全ワイヤレスイヤホン
      【令和進化版 IPX5防水】ワイヤレスイヤホン HiFiステレオ高音質 Bluetooth 5.0 ブルートゥースイヤホン 自動ON/OFF/ペアリング 片耳両耳通用 左右分離型 マイク内蔵 Siri起動 通話マイク内蔵 完全ワイヤレスイヤホン

      執筆現在在庫切れ

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      9位 TaoTronics Bluetooth イヤホン

      【進化版 apt-X HD cVc8.0 18時間連続再生】TaoTronics Bluetooth イヤホン(IPX6防水仕樣 Bluetooth5.0)ノイズキャンセリング 自動ペアリング 高音質 マグネット搭載 スポーツ仕様 TAOTRONICS SoundElite 71(ブラック)
      【進化版 apt-X HD cVc8.0 18時間連続再生】TaoTronics Bluetooth イヤホン(IPX6防水仕樣 Bluetooth5.0)ノイズキャンセリング 自動ペアリング 高音質 マグネット搭載 スポーツ仕様 TAOTRONICS SoundElite 71(ブラック)

      3,599円

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      8位 aceyoon ヘッドホン スタンド

      aceyoon ヘッドホン スタンド 折り畳み ヘッドフォンハンガー アルミ合金製 ネジ付き 回転式 ヘッドセットホルダー 頑丈 耐荷重5キロ HMD/クランプ式 ケーブル/イヤホン/ヘッドホン/ハンドバッグ/傘/服等の整理に対応
      aceyoon ヘッドホン スタンド 折り畳み ヘッドフォンハンガー アルミ合金製 ネジ付き 回転式 ヘッドセットホルダー 頑丈 耐荷重5キロ HMD/クランプ式 ケーブル/イヤホン/ヘッドホン/ハンドバッグ/傘/服等の整理に対応

      1,358円

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      7位 【第2世代】Anker Soundcore Liberty Neo

      【第2世代】Anker Soundcore Liberty Neo（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX7防水規格 / 最大20時間音楽再生 / Siri対応 / グラフェン採用ドライバー / マイク内蔵 / PSE認証済】
      【第2世代】Anker Soundcore Liberty Neo（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX7防水規格 / 最大20時間音楽再生 / Siri対応 / グラフェン採用ドライバー / マイク内蔵 / PSE認証済】

      4,999円

      購入

      6位 MIFO イヤホン ケース （BIG+SMALL）

      イヤホン ケース イヤホン ポーチ 収納 ケース ヘッドホン ポーチ 収納袋 収納ポーチ 携帯用収納バッグ モバイルパワー収納バッグ 小さな収納袋 Airpods/Sonyイヤホン 対応(BIG+SMALL)
      イヤホン ケース イヤホン ポーチ 収納 ケース ヘッドホン ポーチ 収納袋 収納ポーチ 携帯用収納バッグ モバイルパワー収納バッグ 小さな収納袋 Airpods/Sonyイヤホン 対応(BIG+SMALL)

      499円

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      5位 【第2世代】TaoTronics Bluetooth イヤホン （ IPX7白）

      【第2世代 IPX7防水】TaoTronics ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0 高音質 合計40時間連続再生 超軽量5.4g 3Dステレオサウンド 自動ペアリング AAC対応 左右分離型 Siri対応 PSE認証済 SoundLiberty 53
      【第2世代 IPX7防水】TaoTronics ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0 高音質 合計40時間連続再生 超軽量5.4g 3Dステレオサウンド 自動ペアリング AAC対応 左右分離型 Siri対応 PSE認証済 SoundLiberty 53

      4,899円

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      4位 Anker Soundcore Liberty 2

      Anker Soundcore Liberty 2（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / ダイヤモンドコーティングドライバー/HearID機能/Qualcomm® aptX™ / cVc8.0ノイズキャンセリング / マイク内蔵/PSE認証済】
      Anker Soundcore Liberty 2（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / ダイヤモンドコーティングドライバー/HearID機能/Qualcomm® aptX™ / cVc8.0ノイズキャンセリング / マイク内蔵/PSE認証済】

      9,999円

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      3位 Anker Soundcore Life P2

      Anker Soundcore Life P2（完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX7防水規格 / 最大40時間音楽再生 / cVc8.0ノイズキャンセリング / グラフェン採用ドライバー / Qualcomm® aptX™ / PSE認証済】
      Anker Soundcore Life P2（完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX7防水規格 / 最大40時間音楽再生 / cVc8.0ノイズキャンセリング / グラフェン採用ドライバー / Qualcomm® aptX™ / PSE認証済】

      4,999円

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      2位 Anker PowerPort Atom III Slim

      Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XR、MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ホワイト)
      Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XR、MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ホワイト)

      執筆現在在庫切れ

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      1位 Anker Soundcore Liberty Air 2

      Anker Soundcore Liberty Air 2（完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX5防水規格 / 最大28時間音楽再生 / ワイヤレス充電対応/HearID機能/Qualcomm® aptX™ / cVc8.0ノイズキャンセリング / マイク内蔵/PSE認証済】
      Anker Soundcore Liberty Air 2（完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【IPX5防水規格 / 最大28時間音楽再生 / ワイヤレス充電対応/HearID機能/Qualcomm® aptX™ / cVc8.0ノイズキャンセリング / マイク内蔵/PSE認証済】

      7,999円

      購入

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      Source: Amazon.co.jp

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