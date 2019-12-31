ギズモード・ジャパン読者が今年もっとも購入した｢カー＆バイク用品｣ランキング：2019年総まとめ

ギズモード・ジャパン読者が2019年にもっとも購入したカー＆バイク用品10をご紹介します。
今年は、Emmabinの｢クリップ式スマホ車載ホルダー｣がランクイン。車のダッシュボードのエッジに挟み込んで使うこちらの商品。使用しない時には3cmぐらいの高さになるため、運転中のドライバーの視界を妨げることもなさそうですよ。
こちらのランキングは2019年1月1日〜12月18日までのデータを集計しています。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。
10位 Oasser シートバックポケット
9位 ナポレックス 車用 傘ケース JK-66
8位 Anero ドライブレコーダー
7位 MenBense きず消し クロス
6位 ナポレックス 車用 収納バッグ JK-103 （ハンモックバッグ）
5位 ナポレックス 車用 シートフック Fizz-963
4位 ナポレックス 車用 収納バッグ JK-69 （ラゲッジルームバッグ）
3位 Emmabin クリップ式 スマホ車載ホルダー
2位 Anker Roav FM Transmitter F2
1位 エレコム カーチャージャー
Source: Amazon.co.jp