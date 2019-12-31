  • NEW
  • CATEGORY
  • TAG
  • FEATURE

    タグ一覧へ

      ギズモード・ジャパン読者が今年もっとも購入した｢カー＆バイク用品｣ランキング：2019年総まとめ

      • Buy
      • author メディアジーンメディアコマース
      ギズモード・ジャパン読者が今年もっとも購入した｢カー＆バイク用品｣ランキング：2019年総まとめ
      Image: Amazon.co.jp

      ギズモード・ジャパン読者が2019年にもっとも購入したカー＆バイク用品10をご紹介します。

      今年は、Emmabinの｢クリップ式スマホ車載ホルダー｣がランクイン。車のダッシュボードのエッジに挟み込んで使うこちらの商品。使用しない時には3cmぐらいの高さになるため、運転中のドライバーの視界を妨げることもなさそうですよ。

      こちらのランキングは2019年1月1日〜12月18日までのデータを集計しています。

      なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。

      10位 Oasser シートバックポケット

      Oasser シートバックポケット 車用収納ポケット キックガード 後部座席収納 防水防汚 多機能 大容量 10”IPad収納 2枚セット ティッシュボックス1個贈り E2
      Oasser シートバックポケット 車用収納ポケット キックガード 後部座席収納 防水防汚 多機能 大容量 10”IPad収納 2枚セット ティッシュボックス1個贈り E2

      1,699円

      購入

      9位 ナポレックス 車用 傘ケース JK-66

      ナポレックス 車用 傘ケース アンブレラケース ブラック 抗菌・防臭加工 最大5本収納 汎用 JK-66
      ナポレックス 車用 傘ケース アンブレラケース ブラック 抗菌・防臭加工 最大5本収納 汎用 JK-66

      961円

      購入

      8位 Anero ドライブレコーダー

      ドライブレコーダー 前後カメラ 【最新 32Gカード付き】 1080PフルHD 1800万画素 デュアルドライブレコーダー 170°広視野角 ドラレコ SONYセンサー/レンズ 常時録画 衝撃録画 高速起動 G-sensor WDR (ブラック)
      ドライブレコーダー 前後カメラ 【最新 32Gカード付き】 1080PフルHD 1800万画素 デュアルドライブレコーダー 170°広視野角 ドラレコ SONYセンサー/レンズ 常時録画 衝撃録画 高速起動 G-sensor WDR (ブラック)

      5,980円

      購入

      7位 MenBense きず消し クロス

      車 きず消し カースクラッチ修復 クロス 拭くだけで簡単 傷 拭くだけギズリペア ステッカー跡消し ドアノブ爪の跡消しステッカー跡・落書き消し 車 傷消しキズ消し 多用途 擦り傷修復 カー ポリッシング コンパウンドワックス布 簡単 傷 多目的 修理 ポリッシュ ライトペイント 自動車美容用 スクラッチ ナノテクノロジー カー修理キット 擦り傷や擦り傷用
      車 きず消し カースクラッチ修復 クロス 拭くだけで簡単 傷 拭くだけギズリペア ステッカー跡消し ドアノブ爪の跡消しステッカー跡・落書き消し 車 傷消しキズ消し 多用途 擦り傷修復 カー ポリッシング コンパウンドワックス布 簡単 傷 多目的 修理 ポリッシュ ライトペイント 自動車美容用 スクラッチ ナノテクノロジー カー修理キット 擦り傷や擦り傷用

      1,210円

      購入

      6位 ナポレックス 車用 収納バッグ JK-103 （ハンモックバッグ）

      ナポレックス 車用 収納バッグ 買い物バッグ ハンモックバッグVer2 ヘッドレスト吊り下げ JK-103
      ナポレックス 車用 収納バッグ 買い物バッグ ハンモックバッグVer2 ヘッドレスト吊り下げ JK-103

      1,338円

      購入

      5位 ナポレックス 車用 シートフック Fizz-963

      ナポレックス 車用 シートフック Fizz ブラック 耐荷重5kg 汎用 Fizz-963
      ナポレックス 車用 シートフック Fizz ブラック 耐荷重5kg 汎用 Fizz-963

      561円

      購入

      4位 ナポレックス 車用 収納バッグ JK-69 （ラゲッジルームバッグ）

      ナポレックス 車用 収納バッグ ラゲッジルームバッグ ブラック 大容量 ミニバンやワゴンに最適 汎用 JK-69
      ナポレックス 車用 収納バッグ ラゲッジルームバッグ ブラック 大容量 ミニバンやワゴンに最適 汎用 JK-69

      1,579円

      購入

      3位 Emmabin クリップ式 スマホ車載ホルダー

      Emmabin スマホ車載ホルダー クリップ式 カーマウント HUDシミュレーション設計 スマホスタンド 着脱簡単 ダッシュボード・デスクにも適用 iPhone Android 6.5インチまで多機種対応 ブラック 【12ヶ月安心保障】
      Emmabin スマホ車載ホルダー クリップ式 カーマウント HUDシミュレーション設計 スマホスタンド 着脱簡単 ダッシュボード・デスクにも適用 iPhone Android 6.5インチまで多機種対応 ブラック 【12ヶ月安心保障】

      1,090円

      購入

      2位 Anker Roav FM Transmitter F2

      Anker Roav FM Transmitter F2（FMトランスミッター搭載 19.5W 2ポート カーチャージャー）【Bluetooth 4.2 / カーファインダー / ハンズフリー通話対応 / PowerIQ搭載】
      Anker Roav FM Transmitter F2（FMトランスミッター搭載 19.5W 2ポート カーチャージャー）【Bluetooth 4.2 / カーファインダー / ハンズフリー通話対応 / PowerIQ搭載】

      2,999円

      購入

      1位 エレコム カーチャージャー

      エレコム カーチャージャー 車載充電器 カー用品 急速充電 【 iPhone / Android / IQOS / glo 対応 】 USBポート×2 最大4.8A ブラック EC-DC03BK
      エレコム カーチャージャー 車載充電器 カー用品 急速充電 【 iPhone / Android / IQOS / glo 対応 】 USBポート×2 最大4.8A ブラック EC-DC03BK

      1,110円

      購入

      ＞＞｢Amazon カー＆バイク用品｣のランキングページへ

      Source: Amazon.co.jp

      あわせて読みたい

      powered by

      LATEST NEWS

      GIZMODO REVIEWS

      MORE

      LATEST NEWS

      MORE