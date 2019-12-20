ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したスマホ関連グッズランキング：2019年11月

ギズモード・ジャパン読者が2019年11月にもっとも購入したスマホ関連グッズトップ10をご紹介します。
11月は、RAVPower｢モバイルバッテリー｣が大人気。10000mAhというバッテリー容量の⼤きさに加えて最⼤29Wの⾼出⼒を備えながらも、最小＆最軽量サイズ。コンパクトなので、外出先への携帯にも負担が少ないですね。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。
10位 Anker PowerCore+ 26800 PD 45W
9位 Smilelane Apple Watch 保護ケース（2枚セット）
8位 Anker PowerPort Atom PD 2
7位 RAVPower 61W USB-C 急速充電器 （ホワイト）
6位 Misxi Apple Watch 保護ケース（2枚セット）
5位 AUKEY USB充電器 （ホワイト）
4位 RAVPower モバイルバッテリー （ホワイト）
3位 Anker PowerCore Essential 20000 PD
2位 Anker PowerCore Essential 20000
1位 RAVPower モバイルバッテリー （ブラック）
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Source: Amazon.co.jp