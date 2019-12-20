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      ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したスマホ関連グッズランキング：2019年11月

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      ギズモード・ジャパン読者がもっとも購入したスマホ関連グッズランキング：2019年11月
      Image: Amazon.co.jp

      ギズモード・ジャパン読者が2019年11月にもっとも購入したスマホ関連グッズトップ10をご紹介します。

      11月は、RAVPower｢モバイルバッテリー｣が大人気。10000mAhというバッテリー容量の⼤きさに加えて最⼤29Wの⾼出⼒を備えながらも、最小＆最軽量サイズ。コンパクトなので、外出先への携帯にも負担が少ないですね。

      なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。

      10位 Anker PowerCore+ 26800 PD 45W

      Anker PowerCore+ 26800 PD 45W (26800mAh 2ポート 超大容量 モバイルバッテリー)【PSE認証済 / Power Delivery対応 / USB-C入出力ポート / USB-C急速充電器付属】iPhone / iPad / Android 他各種対応
      Anker PowerCore+ 26800 PD 45W (26800mAh 2ポート 超大容量 モバイルバッテリー)【PSE認証済 / Power Delivery対応 / USB-C入出力ポート / USB-C急速充電器付属】iPhone / iPad / Android 他各種対応

      9,999円

      購入

      9位 Smilelane Apple Watch 保護ケース（2枚セット）

      Smilelane Apple Watch Series 5 / Series 4 44mm ケース, 柔らかい TPU ウオッチ保護ケース超薄型カバー 2019 新しいアップルウォッチシリーズ 5/4 ケース 44mm (2枚)
      Smilelane Apple Watch Series 5 / Series 4 44mm ケース, 柔らかい TPU ウオッチ保護ケース超薄型カバー 2019 新しいアップルウォッチシリーズ 5/4 ケース 44mm (2枚)

      899円

      購入

      8位 Anker PowerPort Atom PD 2

      Anker PowerPort Atom PD 2(PD対応 60W 2ポート USB-C急速充電器)【PSE認証済/Power Delivery対応/GaN (窒化ガリウム) 採用/折りたたみ式プラグ】iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max、Galaxy S10 / S10+、MacBook、その他USB-C機器対応 (ホワイト)
      Anker PowerPort Atom PD 2(PD対応 60W 2ポート USB-C急速充電器)【PSE認証済/Power Delivery対応/GaN (窒化ガリウム) 採用/折りたたみ式プラグ】iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max、Galaxy S10 / S10+、MacBook、その他USB-C機器対応 (ホワイト)

      4,599円

      購入

      7位 RAVPower 61W USB-C 急速充電器 （ホワイト）

      RAVPower 61W USB-C 急速充電器（世界最小最軽量クラス)【GaN (窒化ガリウム)採用/折畳式/PD対応】iPhone 11/11 Pro/XR/8、GalaxyS10、MacBook Pro、iPad Proその他USB-C機器対応 RP-PC112(ホワイト)
      RAVPower 61W USB-C 急速充電器（世界最小最軽量クラス)【GaN (窒化ガリウム)採用/折畳式/PD対応】iPhone 11/11 Pro/XR/8、GalaxyS10、MacBook Pro、iPad Proその他USB-C機器対応 RP-PC112(ホワイト)

      4,599円

      購入

      6位 Misxi Apple Watch 保護ケース（2枚セット）

      Misxi 【2枚セット】 Apple Watch Series 5 / Series 4 44mm ケース, 全面保護 耐衝撃 柔らかい TPU ウオッチ保護ケース超薄型カバー 2019 新しい アップルウォッチシリーズ 4 44mm ケース (2クリア)
      Misxi 【2枚セット】 Apple Watch Series 5 / Series 4 44mm ケース, 全面保護 耐衝撃 柔らかい TPU ウオッチ保護ケース超薄型カバー 2019 新しい アップルウォッチシリーズ 4 44mm ケース (2クリア)

      899円

      購入

      5位 AUKEY USB充電器 （ホワイト）

      AUKEY USB充電器 ACアダプター 2ポート 超小型 折りたたみ式 軽量 コンパクト スマホ急速充電 AiPower機能搭載 iPhone X / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone6s / 6s Plus / iPhone6 / 6 plus / iPhone SE / iPod / iPad / iPad Air / Xperia / GALAXY / ゲーム機等対応 (ホワイト)PA-U32【PSE認証済み】
      AUKEY USB充電器 ACアダプター 2ポート 超小型 折りたたみ式 軽量 コンパクト スマホ急速充電 AiPower機能搭載 iPhone X / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone6s / 6s Plus / iPhone6 / 6 plus / iPhone SE / iPod / iPad / iPad Air / Xperia / GALAXY / ゲーム機等対応 (ホワイト)PA-U32【PSE認証済み】

      849円

      購入

      4位 RAVPower モバイルバッテリー （ホワイト）

      RAVPower モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 29W USB-A ポート (世界最小最軽量クラス) 【USB-C入出力ポート/Power Delivery対応/PSE認証済】 iPhone iPad Android等対応 RP-PB186
      RAVPower モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 29W USB-A ポート (世界最小最軽量クラス) 【USB-C入出力ポート/Power Delivery対応/PSE認証済】 iPhone iPad Android等対応 RP-PB186

      4,399円

      購入

      3位 Anker PowerCore Essential 20000 PD

      Anker PowerCore Essential 20000 PD (20000mAh 大容量 モバイルバッテリー)【 USB-C入力ポート / Power Delivery対応 / PowerIQ 2.0搭載 / PSE認証済 】 iPhone & / iPad / Android各種対応
      Anker PowerCore Essential 20000 PD (20000mAh 大容量 モバイルバッテリー)【 USB-C入力ポート / Power Delivery対応 / PowerIQ 2.0搭載 / PSE認証済 】 iPhone & / iPad / Android各種対応

      5,999円

      購入

      2位 Anker PowerCore Essential 20000

      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone & Android 各種対応
      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone & Android 各種対応

      執筆現在在庫切れ

      購入

      1位 RAVPower モバイルバッテリー （ブラック）

      RAVPower モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 29W USB-A ポート (世界最小最軽量クラス) 【USB-C入出力ポート/Power Delivery対応/PSE認証済】 iPhone iPad Android等対応 RP-PB186
      RAVPower モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 29W USB-A ポート (世界最小最軽量クラス) 【USB-C入出力ポート/Power Delivery対応/PSE認証済】 iPhone iPad Android等対応 RP-PB186

      4,299円

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      Source: Amazon.co.jp

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