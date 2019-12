アベンジャーズシリーズの架空の国｢ワカンダ｣が米国政府の自由貿易パートナー!?

超科学と大自然の国ワカンダ王国。

2018年に公開されたマーベル映画『ブラックパンサー』に登場した架空の王国「ワカンダ」。外部との接触を長い間断ち、独自に進化した超科学技術をもつ国として描かれていました。

そのワカンダが、アメリカ合衆国と自由貿易パートナーだったとしたらどうでしょう?

アメリカ農務省のサイトで、牛乳からドッグフードに至るまで、あらゆる品目の関税を調べることができる 「農産物関税追跡」 というページがあります。ここでなぜかワカンダが貿易相手国として扱われていたのです。

ウェブサイトの検索メニューでは、たとえばグアテマラ、ペルー、コロンビアのような国を選択して情報を絞り込むことができます。当然これらは、すべて実在する国ですよね。ですが驚いたことに、ワカンダもそのリストに載っていたのでした。

この奇妙なリストは、Francis TsengさんがTwitterに投稿したことで話題になりました。Francisさんは「架空の国と貿易戦争でも始めるのか?」とジョークを飛ばしています。

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh