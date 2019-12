ヨーロッパに中国産Mac Proが届く。ぜんぶアメリカ生産じゃないんだね…

アメリカ産って、言ってたのに…。

米中貿易紛争のすったもんだの後、アメリカでの生産が明言されたMac Pro。しかしヨーロッパからは、なんと中国産のMac Proが出荷されたケースが報告されています。

上の画像は、フランス語ブログのMac Generationが掲載したものです。同国の購入者のもとに届いたMac Proのケースには、「Designed by Apple in California Assembled in China(カリフォルニアでデザインされ、中国で組み立てられました)」の刻印が…。馬鹿な!

このMac Pro、トランプ大統領から関税に関する圧力がかけられる形で、アメリカでの生産が後に発表された経緯があります。ということは、やはり最初は中国で生産する計画があり、そのラインが残っていたのでヨーロッパ向けの出荷に割り当てたのでは…という推測も成り立つわけです。

MacRumorsは、アメリカやカナダなど北米に出荷されるMac Proは、アメリカで生産されるだろうと伝えています。はたして日本に出荷されるMac Proはアメリカ産なのか中国産なのか、実に気になるところです。