Spotify、友達が好きな曲を教えてくれる機能を開発中？

ちょい恥ずかしい?

音楽ストリーミングサービスのSpotify(スポティファイ)は現在、友達がよく聴いている曲をよりかんたんに発見できる機能を開発しているようです。

この機能は、研究者かつリバースエンジニアリングの専門家ことJane Manchun Wong(ジェーン・マンチュン・ウォン)氏が発見し、TechCrunchなどが報じています。こちらのテストページ(すでに内容は変更されていました)には具体的な機能やボタンはありませんが、「友達が好きな楽曲を見つけよう(discover music through friends whose taste you trust)」という説明のヘッダーが存在していました。

Wong氏によると、この機能はユーザーが特定の友人を追加し、また自分がよく聴いている曲を見ることができるようにして、お互いにチェックできるようにします。なお、デスクトップアプリで友達が何を聴いているかをリアルタイムでチェックできるフィードのFriendsとは、機能が異なる模様です。

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 18, 2019

なおWong氏がツイッターで指摘しているように、Tinderのように音楽に特化したデートアプリの「Tastebuds」が、Spotifyをサポートしています。ただし、このアプリはSpotifyがテストしてる機能とは無関係だと同社は伝えています。

Spotifyは、この件に関する質問に回答していません。友達の聴いている曲がわかるとなると、プライバシーに関する懸念もありそうですが、それでも同意した相手となら、ちょっと使ってみたい機能ですね。