悪魔の発明？ 会社トイレのスマホ時間を減らす特許

ウ○コしながらSNSしてたら会社の損失だろ!という社畜仕様Death。

イギリスのスタッフォードシャーでトイレの便器を作るメーカーStandardToilet社が、16世紀以来ほぼ変更がないトイレの便器を、現代的に再デザインしました。それは便座が水平ではなく、下向きに13度傾いているもの。一見すると普通のトイレなのですが…実はコレ、数分座っているとツラくなってくる仕様なのだそうです。

それを伝えている、bOinGbOinGが取り挙げたこちらのツイートです。

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX