バッサバッサと切って、ほぼ残りかす…

モーションスムージング機能はOFFにして映画館の映像のまま楽しもうね!と呼びかけて映画ファンの心を鷲づかみにしたトム・クルーズが、なぜか新作『トップガン マーヴェリック』では超ワイド映像の片鱗もない縦長カットのPV映像をツイし、「言ってることが違うやんけ!」と言われています。

トム・クルーズは去年、『ミッション:インポッシブル 』のクリストファー・マッカリー監督と一緒にモーションスムージング機能を警告する映像を流して一躍有名になりました。最近のHDTVにはフレーム間の映像を補ってスムーズ感を増すモーションスムージング機能が標準装備されているのですけど、「監督が意図する映像と違うので、リモコンでOFFにしてから観ようね」と呼びかけ、「さすが、トム・クルーズ。表現者の気持ちがわかるんだね」とみんな首の骨が折れるほど首を縦に振ったんです。

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA