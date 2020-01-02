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      iPad Proで1万2000円、iPad miniで6000円分のギフトカードが付いてくるApple初売りがスタート

      • author 塚本直樹
      iPad Proで1万2000円、iPad miniで6000円分のギフトカードが付いてくるApple初売りがスタート
      Image: Apple

      最新モデルや、ハイエンドモデルは少なめ。

      Apple（アップル）の初売りが1月2日限定でスタートしました！ 対象商品によって、最大2万4000円のApple Storeギフトカードがプレゼントされます。

      Apple Storeギフトカードの金額は以下のとおりです。

      iPhone XR／iPhone 8：6,000円

      Apple Watch Series 3：3,000円

      AirPods：3,000円

      iPad Pro：1万2000円

      iPad Air／iPad mini：6,000円

      13インチMacBook Pro：2万4000円

      MacBook Air：1万2000円

      iMac：2万4000円

      iMac Pro：2万4000円

      Apple TV 4K／Apple TV HD：3,000円

      HomePod：6,000円

      Beats Studio3 Wirelessオーバーイヤーヘッドフォン：1万2000円

      Beats Solo3 Wirelessヘッドフォン／Powerbeats Pro／Powerbeats3 Wirelessイヤホン：6000円

      一番美味しい製品で言うと、未だ型落ちしていない｢iPad Pro｣に1万2000円、｢iPad mini｣に6,000円の特典があります。またiPhoneやMacでは、直近に発売されたiPhone 11シリーズや16インチMacBook Proなどのハイエンドモデルの特典はありません。

      繰り返しますが、Appleからの初売りは1月2日だけ。Apple製品はセールが少ないので、欲しいアイテムがある方はぜひ逃さずに。

      Source: Apple

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