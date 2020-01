ベゾス痛恨、4兆円のハック。この世にサウジ皇太子のWhatsAppほど怖いものはない…

孫さん、安倍さんは大丈夫?

世界一の金持ち、ジェフ・ベゾスAmazon CEOは完全にやられてしまったみたい。2018年5月にサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子(MBS、当時は仲良し)からWhatsApp経由で届いた上の動画を開けてしまったばかりに翌年2月まで大量にデータを抜き取られ、愛人に送った局部フォトまで抜き取られていたことがわかり、国連が世界の公人および要人たちに警戒を呼び掛けています。

皇太子からリークしたのか、愛人の兄弟が情報を売ったのかは不明ですが、皇太子と親しい米タブロイド紙に不倫の事実を暴露されたベゾス氏は、慰謝料約4兆円の離婚に追い込まれています。また、不倫離婚の少し前の2018年10月には、氏が所有するWashington Postの紙上で皇太子批判を展開していたジャマル・カショジ記者が在トルコ領事館に入ったきり出てこなくなり、皇太子の部下たちの手にかかって斬殺されるというショッキングな事件も起こっています。目障りなメディアを黙らせるためなら、なんでもやる感が半端ない…。

時系列を表にまとめてみました。

ちょっと最後の1行が浮いていますが。WhatsAppの責任をメディアに問われVPがこう発言したんです。「WhatsAppはエンド・ツー・エンドで暗号化されているからハックされるわけがない」と。でもそれって1対1のやりとりが外から見れないって意味なんじゃ…。片方のエンドが皇太子なんだってばよ!と叫んじゃいますよね…。

"We're as sure as you can be that the technology of end-to-end encryption cannot be hacked into" - Facebook's @nick_clegg says he's "very, very confident" that Jeff Bezos wasn't hacked via Whatsapp #r4Today | @MishalHusain | https://t.co/NHsmYG4H4Wpic.twitter.com/E4Cf4h1Viu