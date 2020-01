カープールカラオケって、運転してなかったの？ 牽引収録現場がツイートされる

おっと、これは…。

セレブを助手席に乗せて、司会者ジェームズ・コーデンが一緒に歌いながらドライブする米深夜番組の人気コーナー「カープールカラオケ(相乗りカラオケ)」が、牽引車で引かれている姿が目撃され、「コーデン運転してなかったんか!」「CarPullカラオケ(牽引カラオケ)!?」と騒がれています。

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu