真のエコロジーにバッグはいらぬ。ポリ袋が禁止されたタイのエコバッグ？事情

手押し車ー!

意外かもしれませんが、東南アジアって日本よりも環境保全への取り組みが積極的だったりします。国民全体で見れば意識の差があるので、ゴミが落ちていたりもしますが、プラスチックストローの廃止なんかもあっという間に全国的に広がったし、旅行や移住で東南アジアを回った感想として、サステナブル意識が強いなと思っています。

で、タイでは、1月1日から大手スーパーでポリ袋(プラスチックバッグ)が禁止になったんです。タイの買い物客はマイバッグの利用を余儀なくされているわけですが、新たにマイバッグを買うのではなく、今あるものを活用しようと思う人も少なくないみたい。

というわけで、The Vergeがタイの人たちの一風変わった面白バッグを紹介していました。さーて、どんなものがあるのでしょう?

Facebookに投稿したのは、ROV ไหมละさん。タイのみなさん、何気に楽しんでいますね。手押し車とか、1番理に適ってるかも。

ていうか、ドライブスルーでもないのにバイクに乗ったまま買い物している人! それはダメでしょう。

1番便利そうなのは、米(?)を入れるバッグでしょうか。一時期、日本でもコーヒー豆を保管する麻のバッグを再利用するのが流行りましたが、そんな感じなのかな。

The VergeはデンマークのMinistry of Environment and Foodの研究結果を伝えているんですが、製造過程で使われた水やエネルギーのことを考慮すると、再利用可能なポリエステルバッグは35回、コットンのトートバッグの場合は1つにつき7100回使わないと、環境への影響を抑えられたといえないのだそうです。私は同じエコバッグを10年以上使っていますが、7100回も使っていないと思いますし、7100回がくる前にヘタって新しいのを買ってしまいそう…。

そう考えると、エコだエコだって思っていても、本当はファッションの範疇でしかないんだろうなぁ。よし、私はもうエコバッグなんて買わないで、今あるのを使い続けようっと。