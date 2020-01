イーロン・マスク、中国でぎこちない喜びの舞を披露

ジャケットまで脱いでかなりご満悦のご様子。

億万長者のテック投資家イーロン・マスクが、中国ではっちゃけています。これは上海近郊に造られたリチウムイオン電池&Tesla車の生産工場ギガファクトリー3にて、初めてアメリカ国外で「Model 3」が生産されたことを発表する舞台にて起こった珍事です。

イーロン兄貴は、とにかくそのことが嬉しかったようで、挨拶前の曲に合わせて、必要以上にノってしまい、陽気な酔っぱらいのオッサンみたいな踊りを披露したのでした。

Image: Bloomberg Markets and Finance/YouTube via Gizmodo US

流れたのはアクスウェル Λ イングロッソの曲『More Than You Know』。ちょっと小躍りするだけかと思ったら、ジャケットを脱いで全身でその喜びを表してしまいました。脱ぎ捨てたあとは『Walk Like An Egyptian』ダンス?のような動きを披露。

Gif動画はもうこれくらいにして、実際の様子をひと繋ぎでご覧ください。

彼女であるグライムスから踊りの手ほどきは受けなかったのでしょうかね。まぁ射殺された動物園のゴリラのハランベ追悼ラップ・ソング発表でダダ滑りした彼なら、もうこれくらい屁の河童ですね。

これまでにも、テック業界ではローンチ・イベントで無様な踊りを披露するのがちょっとした慣例になっていました。なのでイーロンもそれに倣ったと考えると…そんなに恥ずかしいことではないのかもしれません。