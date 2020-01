世界が報じたフィンランドの週休3日制の誤報はどうやって生まれたの？

これもフェイクじゃないの?

って思っちゃいますよね。または伝言ゲームの様相も呈しているんですが...。

2020年が明けて、欧州も本格的に企業の仕事始めに入った7日、欧州各地ではメディアが一斉にこんな報道をしてきました。「フィンランドが週4日労働制度と1日6時間労働を導入しようとしている」。こんな内容の新聞記事をSNSで目にした人も多かったのではないでしょうか。

フィンランドといえば、つい先ごろ若干34歳、フィンランド現職最年少で総理大臣になったサンナ・マリン氏が話題です。日本だったら美しすぎる総理大臣とでも形容されそうなマリン氏がこのような労働階級にとってはうれしい「週4日労働/週休3日」制度を国が提案、導入しようとしている、と言われたら、みんなふうん、とか「やっぱ北欧は違うよな」とか思ったんじゃないでしょうか。その記事がフェイクだという指摘をしているのが、News Now Finlandのデビッド・マクドゥーガル記者のこの記事です。Twitterはこちら。

News Now Original



"Always consider that the misinformation is likely to travel faster than the truth" - @fathmco



A fake news story about #Finland and @MarinSanna snowballed online when journalists didn't even try to check the basic facts. https://t.co/uPQNwvcXlq