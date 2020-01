あ、十の位なんだ？ SamsungのGalaxy新端末は｢Galaxy S20｣

あ、2020年だから?

Samsungの発表会Galaxy Unpackedの開催が2月11日と発表されるのを待っていたかのようにでてきた新端末のリーク情報。レンダリング画像ではなく、実機とみられる画像がネットに投稿されました。注目すべきはまず名前。

これまでGalaxy S、S II、S III、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10…… と来ていた流れをぶったぎって、いきなりGalaxy S20になるようです。Galaxy S11ではなく、十の位がカウントアップしてS20になっています。今後、十の位の流れでいくのかな?

ネタ元のXDA Developersが公開したGalaxy S20とみられる端末。端末には、「CONFIDENTIAL(機密情報)」「Do not leak info(情報リーク禁止)」と書かれていますがもはやギャグにしか見えません。ネタ振りかな? Galaxy S20+と書かれた表の画像では、Galaxy Note 10の流れをくんだパンチホール型カメラ、ベゼルあり。背面の画像を見ると、ガラス面の左上にはカメラが4つ、フラッシュ、あとはマイクの穴ですかね? そしてよーく見ると、サイドにボリュームコントロール、端末ロック用の物理ボタンがあるようです。

ちなみにリーク画像はGalaxy S20+で、そのほかにGalaxy S20とGalaxy S20 Ultraがあり全3タイプがリリースされるようです。以下、XDA Developersの中の人Max Weinbachさんのツイートによれば、Ultraは5G対応モデルもあり、RAMが16GB、容量が512GB(microSDスロットありで拡張可能)、バッテリー5000mAh、45ワット高速充電で高スペックとの噂。カメラは108MP、光学10倍48MP、12MPの超広角。

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.