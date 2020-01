｢S11｣それとも｢Fold新型？｣ 新型Galaxyの発表イベントは2月11日開催

折り畳みの次モデル、ワンチャンお披露目!?

って思わず身を乗り出しちゃった。サムスンモバイルが公式Twitterにて、新型Galaxyシリーズの発表イベント「Unpacked」を2月11日に行なうと投稿しています。

まず順当にいけば、Galaxyシリーズの最新作「Galaxy S11」シリーズが発表されると思われます。

こちらは、超ハイレゾ108MPセンサーやら、光学5倍ズームカメラやら3D TOFカメラやらと、カメラ機能の大幅強化の噂。加えて144Hzディスプレイ、5Gサポート、5,000mAhなど、スペックモリモリになるって予想されていますね〜。RPGに例えると「全属性特攻+」持ちなスマホですなこりゃ。

さらに、期待されるのが折り畳みスマホGalaxy Foldの次世代機。

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N