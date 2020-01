サムスンのタテ型折りたたみスマホ｢Galaxy Z Flip（仮称）｣の画像リーク

縦型だとさらに昔のパカパカガラケー思い出してノスタルジック気分。

Samsung(サムスン)が開発する次なる折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip(仮)」とみられる画像がリーク、中国SNS上に出回っています(現在は消去されているようです)。Galaxy Z Flipは横ではなく縦に折りたたむスタイル。閉じるとメイクのコンパクトかなというサイズ感ですね。画像からわかる特徴は、噂されている通りガラス製のスクリーンだということ。

リークに定評のあるXDA DevelopersのMax Weinbach氏もGalaxy Z Flipについてツイートしており、Galaxy Z Flipは、AMOLEDディスプレイの「Samsung Ultra Thin Glass」を採用するとリーク(予想)。ちなみに、このガラススクリーンでも、Galaxy Foldで話題(?)になった折り目は残ってしまうとWeinbach氏はコメントしています。

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.



It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.