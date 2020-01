初代iPod、わずか10ヶ月のスピード開発だったみたい

スピード勝負。

音楽の楽しみ方を大きく変えた、初代iPod。その開発はわずか10ヶ月でおこなわれたことが、関係者の証言により判明しています。

I asked Tony Fadell about the iPod timeline for my fast project page. Summary: 😯. pic.twitter.com/mf0CfbAEtB