Pixel 4aくる？ Google I/Oは5月12日から14日まで開催！

Googleのデベロッパー向けカンファレンスGoogle I/O。今年の開催日程が発表になりました。5月12日,13日,14日の3日間、マウンテンビューのShoreline Amphitheatreにて行なわれます。

