まじめに就活。メーガン妃をDisney CEOに売り込むヘンリー王子

「王室やめます、税金はもらいません」宣言したヘンリー王子とメーガン妃。

女王もマスメディアも寝耳に水でしたが、だいぶ前から準備は進めていたようで、今頃になってこんな映像が出てきました!

昨年7月、ロンドンで開かれた『ライオン・キング』新作プレミアの会場で、Disneyのボブ・アイガーCEOに王子がこう売り込んでいるんです。

This video was removed but I had it saved. ? Recording resurfaces of #princeharry talking to #disney to lock in a deal for #MeghanMarkel months ago. #MEGXIT was in the works for a bit. pic.twitter.com/BhRQTL5AzL