今年のCESで見れそうなモノ、あれこれ

年が明けたらCES。

正直すっかり忘れてました。もうCESなんですね。去年は確かに折りたたみガジェットがこれでもかと言うくらいたくさん出てましたし、驚きの世界初巻き巻きディスプレイに、音声でお尻を洗ってくれるトイレまで、本当に多彩でしたよね。さて、今年はどんなガジェットが話題にのぼるのでしょう。イベント好き、ガジェット好きとしては一生に一度は行ってみたいイベントですが、2020年の何が出るかな予想を米ギズモードのCatie Keck記者が報告してくれています。楽しみ〜。

2019年は長かった。いろいろありましたよね。一大イベントCES(Consumer Electronics Show)のことをすっかり忘れていたって、仕方ないくらいにいろいろありました。 でもどんなに忙しくしてたって、恒例のCESはイヤでもやってきます。米ギズモードももちろん現場に参上して、革新的ガジェットの数々を取材してきますよ。

CESのニュースや気になる噂をチェックし忘れた人のために、ちょこっとここにまとめておきますね。変わりダネガジェットにちょっとエッチなテクノロジーまで、今年のCESもラスベガスで熱くなりそうです。

去年のCESの目玉はFlexPaiでした。Royoleが出した折りたたみスマホです。カッコよかったけどイケてなかったガジェットでした。でもこれを皮切りに2019年は折りたたみ元年と言ってもいいほど折りたたみスマホが出た年でもありました。2019年半ばにはLenovoもフレキシブルOLEDディスプレイを載せたコンセプト・ラップトップを披露しましたし。価格もスペックも名前すらわかりませんでしたが、今回のCESではその最新情報が披露されるであろうことは想像にかたくありません。

Microsoftは、秋にデュアルスクリーンのガジェットを発表してみんなをあっと言わせました。HPのOmen X 2S やAsusのZenBook Pro Duoのように他のメーカーももっとデュアルスクリーンのデバイスを出してほしいものですが、好きか嫌いかにかかわらず、これからもっともっとデュアルスクリーンが出てくることが期待されます。

完全ワイヤレスイヤホンの進化も激しく、AppleのワンサイズしかないAirPodsには満足できない人が多いことをうかがわせます(シリコン製のイヤーチップが入っても万人向けとは言えないよう)。2019年には、さまざまなAirPodsのライバルイヤホンたちをレビューしてきました。 Jaybird VistaにMaster & Dynamic MW07に、Powerbeats Pro。他のメーカーもこぞってワイヤレスイヤホンに参入してきてます。あのAmazonですら、完全ワイヤレスイヤホンを視野に入れているというのですから、これはCESでは完全ワイヤレスが見ものということになります。

CESはテック業界最大のイベントです。さてさて、今年はなんとあのAppleも出てくるようです。去年は出展しないででかでかとプライバシー広告を出したりしてみんなのひんしゅくを買っていましたよね。

それから、Appleのグローバルプライバシー上級ディレクターのジェーン・ホルバートがCPOラウンドテーブルでテック企業のエグゼクティブとともに登壇する予定です(なんとFacebookも一緒) 。AppleはHomeKitを全面に押し出す予定で、Bloombergは「Appleは新しいソフトウェア機能を発表するかも」と報じています。でもハードウェアは期待できないかも。

植物由来の肉を愛する人たちに朗報です。CESにまたまた「肉」もどきが帰ってきます。Impossible Foods(インポッシブルフード)のおいしい「インポッシブルバーガー」が今年も登場します。さらにデリシャスな最新ニュースがあるというから、これは期待できそうです。米ギズモードからもウマウマな最新情報を誰よりも早くお伝えしますよ。

