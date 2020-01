iPad mini 5には｢Smart Keyboard｣が付く可能性があったのかも？

プロトタイプに、その痕跡を発見!

Apple製品のプロトタイプを投稿しているMr·whiteさんがTwitterに投稿したのは、iPad mini 5のプロトタイプと思われるバックパネル。

そちらをよ〜く見ると、本体の側面には新型iPadなどと同じく、Smart Keyboard接続用の3つの接点があるのです。

Should the iPad mini 5 have a keyboard? pic.twitter.com/l1ooWubudv