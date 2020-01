Microsoft、カスタマーサポートのデータベース一時誰でも閲覧できる状態にあった

現在は対応済み。

昨年12月5日から31日までの間、Microsoft(マイクロソフト)のカスタマーサポートのデータベースへのアクセス構成にミスがあり、パスワードのない状態でデータが複数サーバ上に保存、ウェブから誰でも閲覧可能な状態にあったことがことが明らかになりました。現在は対応済みで、悪用されたデータはなかったという調査結果が、Microsoftから公開されています。

この問題を発見したのは、Security DiscoveryのBob Diachenko氏。

[NEW REPORT] Misconfigurations happen - no matter how big or secured a company is. Here is my new report. 250M+ million Microsoft's Customer Service and Support (CSS) records were exposed on the web. https://t.co/C1Ll0nT8vz