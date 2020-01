Netflixが大ヒットシリーズの『ウィッチャー』をアニメ化決定！ 『ヴォルトロン』のスタジオが制作とか熱すぎる

制作陣も豪華。

ポーランドの人気ファンタジー小説を原作とし、ゲーム版も大ヒットを記録するなか製作されたNetflixのドラマ『ウィッチャー』。ドラマ版も大変好評な中、なんとNetflixはアニメ映画の製作も発表しました。

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.