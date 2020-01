Samsung Galaxy S11、カメラの数は4つで決着？

リークの数は、期待の大きさに比例するんです。

もういい加減、みなさんSamsung(サムスン)Galaxy S11のリーク情報には飽き飽きしてきた頃でしょうか? でもごめんなさい。まだ続くんです。2019年最後のリークは、搭載されているカメラのレイアウトとサイズ、それにもしかすると、2020年を記念した、まったく新しいシリーズ番号を示唆するものでした。

以前のBloombergの記事では、Galaxy S11のリアカメラを(少なくとも)4つであると断定していました。その内分けは5倍光学ズームカメラ、3D TOFカメラに、既にGalaxy S10にも搭載されている広角レンズと超広角のレンズです。ファンによる予想のレンダリングが先月投稿されたこともあって、5つ目のカメラの存在も期待されていましたが、今回のリークでそんな噂も、なりを潜めそうです。

12月27日、Samsung関連の著名リーク者であるSteve McFly氏が、TwitterにS11+のレンダリングを投稿しました。最終的なバージョンと思われるそれは、4つのカメラとフラッシュが2列に並んでいるのが見え、彼によると以前のレンダリングは「初期プロトタイプ」だったそうです。

Next up, the #GalaxyS11Plus...?

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration... pic.twitter.com/IhUWdQh9JN