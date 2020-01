折りたたみスマホ・Galaxy Foldの次世代機は｢折りたためるガラスディスプレイ｣に進化

耐久性はどうかな?

ゴタゴタの末に発売されたSamsung(サムスン)の折りたたみスマートフォン「Galaxy Fold」。そして、その後継機ではガラス製のディスプレイカバーが採用されるかもしれません。

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N