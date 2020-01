2020年、パブリックドメインになった映画、音楽、本

翻訳版はどうなるんだろう。

年が明ける=おせちやお雑煮だけではありません。映画や音楽が本が、知的財産権を失ってパブリックドメインになる日でもあるんです。今年は1924年にリリースされたタイトルがパブリックドメインになりました。今後、それらの作品はダウンロードするのもアップロードするのも、シェアするのも自由になるんですよ。

1924年に公開されていた映画といえば、バスター・キートンやハロルド・ロイドを代表とするサイレント映画ですね。「さよなら、さよなら、さよなら」で知られる、映画評論家の淀川長治氏の著書を読んでいる人にとって、馴染みのある時代でしょう。あの映画史に名前が出てくる映画たちが、今日からは合法的にネットなんかで見れるようになるんです。

では、具体的にどんな作品がパブリックドメインになったのか。映画、音楽、本の順番に紹介していきますね。

『殴られる彼奴(He Who Gets Slapped)』(1924年)ロン・チェイニー演

「ラプソディ・イン・ブルー」ってそんなに古い曲だったんですね…! 知らなかった。

「ターザンと蟻人間」エドガー・ダイス・バロウズ著

「茶色の服の男」アガサ・クリスティ著

「The Dream」ハーバート・ジョージ・ウェルズ著

「Hay Fever」Noël Coward著

「When We Were Very Young」A. A. Milne著

「インドへの道」E. M. フォスター著

「魔の山」トーマス・マン著

「ビリー・バッド」ハーマン・メイヴィル著

「サヴォイ・ホテル」ヨーゼフ・ロート著