宇宙にホテルができることが確定！ ただし宿泊は健康な億万長者に限る

宇宙空間での対人ビジネスはこれが人類初になります。

2024年に運用を終了するという国際宇宙ステーション(ISS)。そのときにはAXIOM SPACE社が買収し、「AXIOM STATION」という名でホテル事業を展開するというお話でした。

そしてこのたび、NASAは正式にISS初の商用モジュールがAXIOMになることを決め、NASAもAXIOMも、両者共にプレスリリースで発表することとなりました。NASAは「NextSTEP(Next Space Technologies for Exploration Partnerships)2 Broad Agency Announcement」というパートナーシップ募集プログラムを行い、出された提案書の中からAXIOMを選定したのでした。

INTERESTING ENGINEERINGによりますと、双方の次の段階は、価格の契約にまつわる条件とコストの交渉なのだとか。NASAいわく、それには5年間の基本履行期間と2年間のオプションが含まれる、とあるので最低5年間の運用が約束されるのでしょうね。

Axiom, together with @NASA and our partners, will build on the foundation of ISS to create a commercial future in LEO. https://t.co/l6zHV9iMKv

A big step forward in opening the @Space_Station to commercial opportunities: a new element for the station will be developed and built by a company based in Texas. We've selected @Axiom_Space of Houston to provide at least one habitable commercial module: https://t.co/6owTqEXcbCpic.twitter.com/fanG2jNwrm