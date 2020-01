Starlinkの打ち上げ成功で、SpaceXが最大の商業衛星オペレーターに

サクッと世界一。

SpaceX(スペースX)は新たに60機の新しいStarlink衛星を打ち上げたことで、世界最大の商業衛星の運用会社となりました。

今回の60機のStarlinkは、フロリダ州ケープ・カナベラルの空軍基地から米国時間1月6日に打ち上げられ、高度180km上空へと投入されました。これは、昨年5月と11月に続く3回目の打ち上げの成功となります。その目的は、世界中に商業ブロードバンドインターネットを提供することです。

衛星は正常に動作することが確認されたのち、搭載されたイオンスラスタにて高度約550kmの軌道へと移動します。この展開の段階では、衛星は密集しており、地上からも確認できます。

一方で、打上から15分もたたないうちに、Falcon 9ロケットのブースターがドローン船「Of Course I Still Love You」に着陸しています。なお、回収船 「Ms.Tree」によるフェアリングの回収には失敗しているそうです。

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO