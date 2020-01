イーロン・マスクが｢しゃべるTesla｣動画を公開

おしゃべりテスちゃん!

どうやら、近々Tesla車にはおしゃべり機能が搭載されるようです。イーロン・マスク氏は、「君が望むなら、Teslaは人と会話する。これリアルです」というコメントと共にModel 3の動画をTwitterにポスト。動画では、たしかに真っ赤なTeslaがおしゃべりしています。

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa