ドリキャスのネタ元？ 幻となったN64コントローラー用セカンド・スクリーン周辺機器

もし発売されていたら、コレありきのゲームも出たかもしれませんね。

テレビゲーム史上、NINTENDO64のコントローラーほど重たいものはありませんでした。あれは任天堂機に初の3Dスティックが搭載されただけでなく、背面には拡張コネクタがあり、コントローラパックを挿してデータを保存したり、電池入りの重い振動パックを挿してブルブルと震えたりもしました。

あの当時、その重さに加えて2つ目のスクリーンというアクセサリーまで登場しそうだったのですが…そのアイディアは幻のまま潰えてしまい、別のゲーム機に搭載された(のかもしれない)のでした。

もしみなさんがクラシックな家庭用ゲーム機、それも世に出ることのなかったハードウェアや周辺機器に少しでも興味があるなら、懐かしのゲーム機や開発システムといった収蔵品を公開している、Shane Battyeさんをフォローしてみましょう。

彼は数カ月前、本製品よりもよさそうな3Dスティックが搭載された、珍しいN64コントローラーの試作品画像を公開しました。また彼は先週、もしレトロなサッカーゲームが好きだったら、このアイディアはうれしいものかもしれない…というさらに貴重なお宝を披露してくれました。

それは昔のElectronic Gaming Monthly誌(以下EGM)で紹介されていたもので、デイン・ガルデンという人物が開発した、後付けする小さな第2のディスプレイ。

その雰囲気はニンテンドーDSのデュアル・スクリーンに似ており、メインで見るテレビとは別に、N64コントローラーを握っている人の手許でゲーミング要素を見ることができる、というもの。ガルデン氏いわく、この案はサッカーゲームで、自分がどの選択肢を選んだのかを覗き見ようとする彼の兄弟のズルから閃いたのだそうです。

とはいえDSのセカンド・スクリーンとは異なり、これはタッチスクリーン機能もなく、白黒で解像度も非常に限られていたのだそうです。

THREAD: A #Nintendo64 ‘secret screen’ prototype



This was a controller attachment with functions reminiscent of the Dreamcast VMU, although apparently created before the VMU went public... @GerryRobotics@Official64Matepic.twitter.com/QWX6pJ88xF