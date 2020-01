Twitterのジャック・ドーシーCEO、イーロン・マスクにアドバイスを求める。求めてしまう。

ユニコーン的アドバイス?

世界的に有名で影響力のあるTwitter大好きお騒がせ人間と言えば、やっぱりトランプ大統領とイーロン・マスク氏。両者ともにTwitterやってなきゃトラブルも少なかろうにと思いつつ、もうTwitterが好きすぎてやらずにはいられないのでしょう。そんなTwitterラバーのマスク氏に、Twitterのジャック・ドーシーCEO自らがアドバイスを求めました。

ドーシーCEOは、Twitter社員数千人が集うイベントでのステージにて、テレビ通話を通してイーロン氏にソーシャルメディア運営について尋ねました。社員の中には、その様子をTwitterにアップする人も。ドーシーCEOは「何が足りていないのか、どうすればよくなるのか、どんな可能性があるのか率直な意見をお願いします。もし自分がTwitterを運営するとしたら、…運営したい?(笑)、運営するとしたらどうするか?」と質問。

What @elonmusk thinks Twitter could be doing better. #OneTeampic.twitter.com/BvAUee7rmn