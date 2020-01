ブロック叩くと本当にコインが貯まります。USJの新エリアが完全にマリオの世界。

まさか本当に自分でブロックを叩ける時代が来るとは。

誰もが知っている世界的に有名なゲームキャラクター、スーパーマリオ。「スーパーマリオブラザーズ」がファミコン用ゲームソフトとしてリリースされたのは1985年。懐かしいですね。

憧れのマリオの世界に入り込めるよ

任天堂とユニバーサル・スタジオ・ジャパンの提携が発表されてから3年以上が経ち、あれからどうなったのか気になっていた人も少なくないと思います。ですが、安心してください。先日、USJの新エリア「SUPER NINTENDO WORLD」(スーパー・ニンテンドー・ワールド)のグローバル・キックオフ・プレゼンテーションが行なわれ、詳細が少し明らかになりました。

一体、どんな体験が待っているのでしょう?まずはこちらの動画をご覧ください。

とにかくブロックを叩いてコインを集めに行きたい。ここまで本格的に再現されたマリオの世界に入り込めるなんて、いったい誰が予想したでしょう。

最新テクノロジーがギュッと詰まってる

スーパー・ニンテンドー・ワールドでは、「パワーアップバンド」と呼ばれる専用ウェアラブルデバイス(価格未定)とUSJのスマートフォンアプリを連携させることにより、エリア内に設置されているハテナブロックを実際に叩いてコインを集めたり、コインの合計数によって表示されるランキングを通してほかのゲストと競い合うことができます。

ウェアラブルデバイス+スマートフォン=全く新しい"アソビ体験"。確かに今までにない楽しみが待っていること間違いありませんね。

これは何時間並んででも体験したいよ...。

マリオ、やっぱり大好きです

このイメージビデオを見て一言。これは、とにかくヤバ過ぎる。映像に登場するドッスンから逃げるシーンや、ファイアーボールを手から放つシーンを見たときには本当に開いた口が塞がりませんでした。あと、ちらっと写った「マリオカート」のアトラクションですが、USJのアトラクションの中でも最新鋭の技術が使われているとのことで期待がさらに膨らみます。

この "WE ARE BORN TO PLAY"が実際にエリアで聴けるかどうかは分かりませんが、さまざまなマリオのBGMがスピーカーから流れると思うと涙が出てきそうです...。

SUPER NINTENDO WORLD(スーパー・ニンテンドー・ワールド)は2020年の東京五輪前にオープン予定。正直、私はこちらの方が楽しみだったりして...。