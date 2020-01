犬に食べられたソフトバンクマネー

犬の散歩アプリWagに投じた326億円は、どこに消えたんでしょうね…。

有望企業に、湯水のようにお金を投じて市場No.1を狙う、孫正義氏のビジョンファンドの戦略が裏目に出た好例として語り草になっているWag。7500万ドル(約82億円)の出資を募るWagに対し、ソフトバンクはそれまでの倍の6.5億ドル(約700億円)の評価で3億ドル(約326億円)を出資して、47%の株式を取得。役員2名を送り込んだのですが、2年近く経っても伸び悩んた状態のまま、3億ドル(約326億円)未満という出血プライスで会社を売りに出し、最終的には株をすべて手放すことになりました。

どうしてこんなことになったのか、流れを整理してみましょう。

Wagは2015年、Joshua&Jonathan Viner兄弟らが創業した会社です。歌手のマライア・キャリー、日本語が話せる美人女優オリヴィア・マンといったセレブが出資・推奨するハリウッド発ワンちゃん散歩代行アプリとして、全米100都市にサービスを展開しています。

2018年1月にソフトバンクのビジョンファンドから大型出資が入り、兄弟に代わってベテランのHilary Schneider氏(Lifelockを創業してSymantecに売却した実績あり)がCEOに就任。

2018年中期にはフィリピン、同年秋にはアリゾナ州フェニックスにコールセンターが開設され、一見拡大路線に見えたのですが、2019年初頭にはそれまでカスタマーサービスのあったハリウッドヒルズのオフィスが閉鎖となってスタッフが大量解雇され、ただ単に人件費の安い地域に対応窓口が移転しただけであることが判明。上層部も新CEOが住むサンフランシスコ&シリコンバレーの人に入れ替わって、ハリウッド色は徐々に薄れていきました(CNNが伝えた元社員たちの証言より)。

ただ、いくら人がシリコンバレーに入れ替わっても、テクノロジーが急に進化するわけではありません。Wagは、どこにでもあるオンデマンドサービスアプリに過ぎず、以下の動画でもSchneider CEO(当時)が「ペット関連テクノロジーは?」と聞かれ、答えに四苦八苦しています。

ここでは監視カメラ、埋め込みチップといった自社技術とは関係ないものを挙げて「使ってる人はいますか?」と会場に質問し、「自分も犬糸状虫症の予防接種の時期を忘れてしまうのが悩み。忘れないようにすることまで含めて、自動化が進んで、飼う楽しみだけになる」と未来を展望して上手に交わしていますけどね…。

今後のプランを聞かれても「成長、成長、成長」と言うだけで具体論は一切なくて、ひざに置いた犬の話題に逃げて、笑って誤魔化しています。痛い…

How do SoftBank's big checks affect startup competition?

A year ago Wag raised $300M from SoftBank.

Wag's sales rose 8% since then. Rover's rose 25%.https://t.co/VRYbEX3TyU via @WSJVC