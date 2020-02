アメリカ宇宙軍のロゴ、『スター・トレック』惑星連邦のロゴにそっくりじゃないか！

かっこいい…のですが…。

2018年にぶち挙げられた、アメリカ宇宙軍創設の構想。そしてとうとう、そのクールなロゴが発表されました。

アメリカ宇宙軍とは、陸軍や海軍、空軍に並ぶ第6の軍種として組織される舞台で、その名のとおり宇宙での活動を担当します。具体的には、偵察衛星の運用や弾道ミサイル関連などですね。また、組織は空軍からその役割が分割されることになる予定です。

また発表当時には、そのロゴを公式に募集することも発表されていました。そして今回正式に決定し、発表されたロゴですが…いや、なかなかシックでかっこいいんじゃないでしょうか? 個人的には好印象です。

ところが、目ざとい宇宙ファンは、このロゴがSFドラマ「スター・トレック」の惑星連邦のロゴに酷似していることにすぐに気が付きます。お、これは結構似ているぞ…?

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.



The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP