働くロボット、マーティ君。誕生日パーティがよっぽどうれしかったようです

集客イベントに利用されただけのような…。

米国北東部にあるスーパーマーケットのチェーンSTOP&SHOP(ストップ&ショップ)には、店内で破損や汚れを見つけて店員に報告するだけの、マスコット的なロボット「Marty(マーティ)」君がせっせと働いています。彼は英語とスペイン語で報告ができ、300体以上の兄弟が各地の店舗で活躍しているとのこと。

そのマーティ君が1月25日の土曜日で1歳を迎えたということで、一部の店舗にてお誕生日会が開催されました。

It’s Marty’s big day! We invite you and the family to join us at select stores today for his #martyparty, which will feature a coloring activity, a custom birthday cake and fun giveaways.



Get to Know Marty: https://t.co/9z6YoxNTq6pic.twitter.com/xu1P8O2fmM