小学生か。ビル・ゲイツの初EVが｢ポルシェ｣だったことにイーロン・マスクがぷんすか

ビル・ゲイツといえば、Microsoft(マイクロソフト)の創業者で、20年以上も世界長者番付で一位だった大富豪。そして、高級車コレクターとしても有名です。

さて、そんなゲイツ氏、最近初めての電気自動車を買ったようです。しかし選ばれたのはシリコンバレーのTesla(テスラ)ではなく、ドイツのポルシェの「タイカン」でした。最近、電気自動車に並々ならぬ意欲を見せているポルシェだけあって、このゲイツのお買い物にTeslaのイーロン・マスクもお怒りの模様です。

テック系YouTuberのMarques Brownlee(日本でいう瀬戸弘司さんポジション)の動画に出演したゲイツ氏は、ポルシェのタイカンを購入したと明かしました。ゲイツ氏は電気自動車の未来に触れつつ、タイカンについて「本当に、本当にクール」と、ずいぶんと満足している様子です。

My conversations with Gates have been underwhelming tbh