日韓の検査数の差でヒートアップしてますが、米国のことも忘れないでね…。

アメリカはご覧のように感染者59人で、あちこちブロックしまくってますが、検査できる州が実は3つか5つぐらいしかなくて、中国出張後に咳が出て検査に行った男性が3270ドル(約36万円)も請求されて心臓が止まりそうになっていることがわかりました!

この気の毒な男性はマイアミに住むOsmel Martinez Azcueさん。いつもなら薬局でかぜ薬を買って家で寝てる程度の症状だったのですが、状況が状況だけに「家族や周囲に迷惑がかかったら大変だと思って、義務を果たしにいった」のだとMiami Heraldに語っています。立派。

病室の入り口で消毒液のようなものをシュシュッと吹きつけられて「コロナウイルスのCTスキャンが必要」と言われましたが、Azcueさんは医療機器メーカー勤務で年収55,000ドル(約600万円)。保険は最低限のものなので、CTスキャン(アメリカでは平均10~20万円もする!)は保険が効きません。先にかぜの血液検査をするように頼んで、それでかぜと診断されたのでやれやれと家に帰りました。

ところが2週間後。保険会社から3270ドル(約36万円)の血も凍る請求が舞い込んでしまったのです。「血をとって綿棒口に突っ込んだだけなのになんでだ…」。息も絶え絶えにMiami Heraldに窮状を訴えて保険会社に取材してもらって初めて「本人負担は1400ドル(約15万5000円)」とわかりましたが、「補償を受けるには過去3年分の医療記録を提出して既往症がないことを証明しなければならない」とかの厳しい条件付き。最後まで息が抜けません。さらに36万円というのは検査代だけで、よくよく聞くと、診察代や手当ての請求書(複数形)は病院側が準備中で、そっちの額はまだ決まってないのだといいます。

いったいいくらむしりとれば気が済むんだ!!!

いや~こんな話を聞くと恐ろしくておちおち検査なんて行けませんよね。それじゃなくてもお金にシビアなアジア系は「死んでも病院に行かない(但し子どもは必死で医者にする)」と冗談で言われますし。入院・隔離なんてことになったら失業→医療費破産→ホームレスまっしぐらですよ、ええ。

ちなみに米CDCセンターの当初の検査基準は「武漢への渡航歴や暴露歴があり、尚且つ症状がある人」で、それ以外の人の検査は断るよう全米の医師に通達が回っています。どうせ病院行ったって検査は受けられないんです。

市中感染も5市で調べる!と発表して、少しやる気をにじませていましたが、全米100の医療機関に配った検査キットがまったく使いものにならなくて、3つの州でしかまだ使いこなせていない実態がPOLITICOの追跡取材で判明。

改良版をCDCセンターが開発すると発表したのが14日で、だいぶ日にちが経ちますが、公衆衛生研究所協会(APHL)の話では、開発がいつ終わるのかもわからないし、FDAの認可が下りる時期も不明とのこと。同協会疫病担当ディレクターのKelly Wroblewskiさんによると、検査キットは1つにつき250ドル(約27,600円)のコストがかかるらしい…。トランプ政権がCDCとNIHの予算カットを叫ぶ今日び、財源確保も大きな課題みたい。25日にやっと25億ドル(約2760億円)の緊急予算措置が議会に要求されたので、やっと重い腰…ですね。

それにしても医療制度がしっかりしている国ほど、くそまじめに申告して、検出数が増えて国境封鎖されてばい菌扱いされて経済が疲弊して国力が落ちるのってな~んか不公平。これについては欧州でも「イタリアは人口6000万人で感染300人、EUは6億人で感染50人っておかしくね?」という声が出はじめています。

ちなみにMorgen Postによると、医療先進国ベルリンで検査を受けようとするとこんな流れになるみたい。

Corona virus, Berlin Edition:

Man returns from Italy, wants to test himself for virus.

- 68 unanswered calls to virus hotline

- Referral to family Dr

- Dr refuses due to contagion fears, referral to the Charité

- Charité says OK — but will cost you 300€https://t.co/ckSGVC1hyU