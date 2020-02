作業の邪魔しかしない…。ガチョウのアシスタント（？）アプリ登場

カワイイ! 憎めない! でもやっぱウザい!

Nintendo Switchにもリリースされた迷作ゲーム『Untitled Goose Game 〜いたずらガチョウがやって来た!〜』に触発され、「もしもあのガチョウがPCのアチコチにいたら?」というコンセプトの下、デスクトップ画面をガチョウが走り回り、いろんな邪魔をしてくるアプリが爆誕しました。

それが『Desktop Goose』。これはヴァーチャルな友達として作られたものの、往年のMS OfficeアシスタントのClippy的なアシスタントでもあり、Clippyを遥かに凌ぐイタズラ者。というか、ハッキリいって迷惑しかかけません。

画面上では泥だらけの足跡を残して歩き回るだけでなく、マウスのポインターを咥えて走り去ることもあります。それに余計な画像を引っ張り出しては「わざと問題を起こしているよ」なんてメモ書きを持ち出し、PCゲームでも画面上をウロチョロ。海より広い心がないと笑顔で許せそうにありませんね。

取り挙げたTHE VERGEによりますと、このアプリではガチョウが持ち出す画像やGifを、好きなものにカスタマイズできたり、MP3と共にアプリを起動することも、ガチョウの激しさを調節することも可能なのだそうです。

でも「もうダメ! どっか行け!」となったら、Escキーを長押しすれば強制終了となるとのことです。

ご参考までに、PCを付けっぱなしにして30分放ったらかしにすると、こうなってしまうそうなので、ご注意アレ。

I left it on for 30 minutes and when I came back my computer looked like this pic.twitter.com/g0ZmOgtOAu