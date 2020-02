自分の顔半分をプリント！ 顔認証を可能にする医療用マスク

顔認証時にマスクを外せば…とかいうのはヤボです。

マスクを着けていると誰だかわからない! でもそれは顔認証をするスマホも同じだ! ということで、マスクに本人の顔を印刷するサービスを始めようとする会社が現れました。

そのサービスは「Resting Risk Face」または「Face ID Masks」と呼ばれています。コロナウイルスが猛威を奮っている今だからこそ、マスク姿のまま自分が誰なのかを世に知らしめつつ、顔認証でスマホを起動させることを両立させる必要性に目を付けたわけですね。

思い付いたのは、サンフランシスコのデザイナー、ダニエル・バスキンさん。彼女はこうツイートしており、そこには2,500近いRTと、9,000を超えるいいねが付いています。

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



?+???????=?https://t.co/SXslSjoiMzpic.twitter.com/rByMBwdPB8