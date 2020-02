2月12日は何の日？祝日明けじゃないよ、サムスンの新製品発表会の日だよ！

早起きできる人、一緒に観よ!

日本時間2020年2月12日午前4時から、Samsung(サムスン)の新製品発表イベント「Galaxy UNPACKED」が開催されます。この手のイベントは欧米に合わせて深夜に行なわれることが多いですが、今回のGalaxy UNPACKEDは日本時間で早朝です。いつもより2〜3時間ばかし早起きすれば観れる観れるという方、結講いるんじゃないでしょうか。前日が祝日だし!

出そうな製品のラインナップを見ていると、2020年のモバイルジャンルの大きな動きが感じられる発表になる気がしますね。ギズモードでは、発表を観ながらリアルタイムで登場した製品に関する記事を出していきますよ。リアルタイムで熱を感じたいならTwitterをフォローするのがおすすめですが、朝一でギズを見にきてくれても大事なところはわかります。お好みに合わせてどぞー。

せっかくなのでリーク情報などが多く、出そうな製品をまとめておきます。

The Vergeなどが報じたように、アカデミー賞の発表式でGalaxy UNPACKEDのCMが流れたのですが、その中でタテ型の折りたたみスマホがパカパカくるくる舞い踊っていました。というわけで、タテ型折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip(仮称)」は出る可能性がかなり高そう。

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT