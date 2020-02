グーグル検索結果の画面でポケモン・オブ・ザ・イヤー投票できるのやばい

みんなはどの子を推したい!?

現在、Googleで「ポケモン 投票」を検索すると…。

地方を選んで、それぞれお気に入りのポケモンへ投票できるよ!(Googleアカウントでのログインが必要です。)

こちらは、初代『ポケットモンスター 赤・緑』が1996年2月27日に発売されたことにちなんだ「Pokémon Day」のイベント。これまでに登場した全ポケモンを対象として、この1年で最も愛された『ポケモン・オブ・ザ・イヤー』を決めよう!といった企画。

投票対象となるポケモンは、地方ごとに8つのカテゴリに区分されており、1つのカテゴリにつき1匹を選んで投票できます。

「強い」とかじゃなくて「愛された」ってのがいいですねー。ポケモンに要らない子なんていない。

ちなみに、投票は1日1回まで、8つのカテゴリに1票ずつ(最大8票)を毎日投票できるので、推しの1匹に毎日投票し続けるもよし、うわーん選べないよ!という方は毎日好きな子に投票するのもいいでしょう。

投票期間は2/14(金)22:59(日本時間)まで。結果は2月27日(木)23:00頃、ポケモン公式YouTubeにてプレミア公開で発表されます。Pokémon Day特設サイトも合わせてチェックしてみましょう。

ちなみに僕は初代の相棒、ヒトカゲへの連投が確定しております。





