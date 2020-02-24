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      新製品ラッシュの予感！ ファーウェイ発表会はこんや22時から

      • author 編集部
      新製品ラッシュの予感！ ファーウェイ発表会はこんや22時から
      Image: Huawei Mobile / Twitter

      オフトンに入る前に、ちょっと見てって寄ってって！

      HUAWEI（ファーウェイ）が本日2月24日の22時（日本時間）より、オンライン発表会｢Huawei Consumer Business Product and Strategy Virtual Launch｣を配信します。YouTubeのライブ会場はこちら。

      コロナウイルスの影響で中止となった、モバイル技術の展示会｢MWC｣で発表するはずだったアレコレがお披露目されそう。

      で、公式Twitterアカウントの告知を見てみると...

      タテ折りスマホっぽい奴。

      ノートPCでしょこれ。

      タブレット型の2-in-1なPC...かな？

      とにかく新製品がドカっと出てきそうな気配、ありますね。

      ...まさか、この3つの予告が1つのガジェットの説明だったりはしませんよね？ ね？

      今夜はギズモードでも速報記事をせっせと作っていきますので、ライブ配信とあわせてチェックよろしゃす！

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