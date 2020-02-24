新製品ラッシュの予感！ ファーウェイ発表会はこんや22時から

オフトンに入る前に、ちょっと見てって寄ってって！
HUAWEI（ファーウェイ）が本日2月24日の22時（日本時間）より、オンライン発表会｢Huawei Consumer Business Product and Strategy Virtual Launch｣を配信します。YouTubeのライブ会場はこちら。
コロナウイルスの影響で中止となった、モバイル技術の展示会｢MWC｣で発表するはずだったアレコレがお披露目されそう。
で、公式Twitterアカウントの告知を見てみると...
前例なきイノベーションがここに。— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) February 21, 2020
2月24日（月）22:00〈日本時間〉、
Huawei Consumer Business Product and Strategy Virtual Launchを生配信！#TogetherConnectingPossibilities
▼今すぐカレンダー登録！https://t.co/sj7iccg5Je
※グローバル発表につき全編英語で配信 pic.twitter.com/EvE6YMVaFX
タテ折りスマホっぽい奴。
境界なき世界を想像してみましょう。— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) February 21, 2020
2月24日（月）22:00〈日本時間〉
Huawei Consumer Business Product and Strategy Virtual Launchを生配信！#TogetherConnectingPossibilities
▼今すぐカレンダー登録！https://t.co/sj7iccg5Je
※グローバル発表につき全編英語で配信 pic.twitter.com/s0Z8aSw0t1
ノートPCでしょこれ。
さらなる創造性で、新たなテクノロジーと出会う。— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) February 21, 2020
2月24日（月）22:00〈日本時間〉
Huawei Consumer Business Product and Strategy Virtual Launchを生配信！#TogetherConnectingPossibilities
▼今すぐカレンダー登録！https://t.co/sj7iccg5Je
※グローバル発表につき全編英語で配信 pic.twitter.com/oP2etiKupR
タブレット型の2-in-1なPC...かな？
とにかく新製品がドカっと出てきそうな気配、ありますね。
...まさか、この3つの予告が1つのガジェットの説明だったりはしませんよね？ ね？
今夜はギズモードでも速報記事をせっせと作っていきますので、ライブ配信とあわせてチェックよろしゃす！