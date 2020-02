このUI使いやすいのかな？ iOS14ではアプリ切り替え画面が変わるかも

Max系のiPhoneなら…アリなのかな?

まだまだ先の話ですが、次期iOS「iOS14」では、アプリ切り替え画面がリニューアルされる可能性がでてきました。

現状のiOS13のアプリ切り替え画面は、アプリの画面が重なるようなデザインになっていますが、91mobiles.comが公開した映像によると、iOS14ではiPadOSのようにアプリのサムネ全体が表示されるスタイルへと変わっています。

iPhoneのアプリ切替画面って、3アプリ目くらいからは、重なっちゃってよくわからんことになってますけど、これなら一気に4アプリ分の画面が見られて、切り替えも楽になりそう。画面が大きなMax系のiPhoneだと、こうしたiPad風のアプリスイッチャーも悪くないですね。

この動画に関して、偽物や脱獄(jailbreak)アプリによるものでは?といった指摘もありますが、有名リークアカウントのBen Geskin曰くiOS14の設定で有効化できるグリッドスイッチャーと呼ばれる機能であり、iOS14ではアプリ切り替えの画面の挙動を、いくつかの中から選べるようです。

画面サイズが小さい場合や、片手で操りたい人は現行のスイッチャーの方が使いやすそうなので、端末と好みに応じて使い分けられるってのはありがたや。

あと機能とは関係のない細かいツッコミですが、左上の「 開発中ビルドっぽさが出ていますね。まぁ、iOSのメジャーアップデートってだいたい秋ですしねー。

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3