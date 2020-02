コロナパニックのイタリアのスーパーで売れ残っていたあるものとは？

新型コロナウイルスで北部の村々が封鎖されるなか、イタリアでは買い占めパニックでスーパーの棚はどこも空。持ち時間が10分に制限される店もあり、まるでいなごの大群が通った後のようなことになっています。

Northern Italy residents cleared the shelves at a supermarket amid the coronavirus outbreak. https://t.co/xMp8tL2r9cpic.twitter.com/l8LYD63BKy