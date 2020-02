マクドナルドの使用済み油、エコな3Dプリント素材に。土に還るしコストも安いし

あのポテトの匂い、するのかな…?

フライドポテトってつい食べちゃうんですが、控えたほうがいい理由はカロリーだけじゃありません。揚げ物に使った油を普通にシンクに捨ててしまう人もいるらしく、下水詰まりの原因のひとつにもなっているそうです。シンクに捨てないとしても、油を捨てるのってけっこう手間がかかるんですよね。そこでトロント大学の研究チームは、使用済み油を加工して、3Dプリンタで使える樹脂に変身させる技術を編み出しました。

この研究は最近学術誌・ACS Sustainable Chemistry & Engineeringに発表されました。発端は、トロント大学スカボロ校のAndre Simpson教授が3年前、3Dプリンタを入手したことです。彼は市販の3Dプリンタ用樹脂の原料の分子が、料理油の脂肪分子に似ていることに気づきました。「油から3Dプリンタ用樹脂が作れるかも」と思ったSimpson氏は、使用済み油を提供してくれる企業をいくつかあたってみることに。

しかしこれが梨のつぶてで、唯一反応があったのがマクドナルドでした。マクドナルドは世界第2の規模を誇るレストランチェーンとして(ちなみに1位はサブウェイ)使用済み油の処理に莫大なコストをかけているので、それを有効活用できる方法は積極的に検討してるんでしょう。今回の実験で使った油は、大学近くのマクドナルドで実際にポテトを揚げたバットから直接もらってきたそうです。

使用済み油を樹脂にする方法は、論文によれば「簡単なワンステップ」の化学処理だけだそうです。とはいえ最初は油をフィルターに通してきれいにする必要がありますが……その後にフォトイニシエーター(光重合開始剤)なるものをブレンドすればOK。これで、光にあたると固まる樹脂になり、光造形方式の3Dプリンタで使えるようになります。

3Dプリンタというと固体のフィラメントを熱で溶かすイメージがありますが、光造形方式の樹脂は常温では液体で、それを光で少しずつ固めて層を重ね、3Dモデルを作っていきます。

A local #ScarbTO@McDonaldsCanada gave the researchers the old oil to test it out—and it WORKED! ?? https://t.co/524Vhxx9WV#UTSC#UofTpic.twitter.com/XRFNSOSLZn