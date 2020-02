インテルもAMDも入ってないMacがある未来、いいよね

重い処理は大丈夫?

いつもの実績あるアナリストことMing-Chi Kuo(ミンチー・クオ)氏が、ARMベースのプロセッサを搭載したMacが2021年前半に登場すると伝えています。インテル、入っていないMacです。

報告によると、このARMベースのプロセッサはApple(アップル)が独自に開発するとのこと。製造プロセスは5nmと次世代のもので、これは2020年に発売される次期iPhoneや次期iPadのプロセッサにも採用されるプロセスです。

That would make this WWDC the last WWDC before ARM Macs ship. If there is going to be a Developer Transition Kit this time round, now's the time. Apple gave a six-months heads-up for the Intel switch, provided SDKs and prototype hardware. What will happen this time? https://t.co/ASRVdQGOcM