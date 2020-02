No More Fake！ Twitterがフェイク動画にラベルを貼り付けて警告

あえて削除せず、ラベルで注意喚起します。

Twitterが、これから「合成や改ざんされた投稿動画に対して新たな対策を講じる」と発表しました。彼らはルールの変更案に関して調査や、#TwitterPolicyFeedback のハッシュタグを使い、6,500件以上の回答を得た意見をまとめて、フェイク動画に新たな表記を追加することになりました。

具体的には、大幅に合成/改ざん/捏造されたコンテンツで、個人やグループ、そして世間に誤解を招く可能性を秘めていれば、動画の下に「操作されたメディア」とラベルが記載されるというもの。また表示をタップすれば、信頼度の高いソースからの情報が見られるようになります。開始は3月5日から。

Twitterはアカウント主が何でも自由にツイートできるため、デマやフェイク・ニュースでも世界に発信できてしまいます。オマケに画像も動画も投稿できるので、それらも偽物だと余計タチが悪くなってしまうんですよね。

たとえば2019年6月、家族が雪崩から逃げる映像がバズり、世間では好き勝手なコメントが乱発されました。ですがその映像は、その5年前に公開されたフランス映画の1シーンだった、ということがありました。

Me watching a bad situation and doing nothing till the final hour: pic.twitter.com/C4HC58sD7y