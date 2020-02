AIが絶妙なフェイクニュースを生成するウェブサイト、生まれた理由が深い

どれも絶妙にソレっぽいけど、全部ウソです。

日本には虚構新聞という有名なサイトがありますが、海外では最近、人工知能がフェイクニュースを生成するウェブサイト「Not Real News」というものが登場した、とFuturismが伝えています。

それは自然言語処理を使ったAIが、事実確認を行って正しいニュースを提供するサービスBig Birdを活用し、あえて正しくない偽のニュースをいかにも情報系ニュースサイトのように表示するというもの。

信憑性がありそうな社会的な記事も多々ありますが、面白いものを挙げると、たとえば「フィル博士が脂肪スーツを着て身体の正値性を奨励する」とか、「ガレージで見つかった9つの奇妙な生き物」とか、『セサミストリート』の「カエルのカーミットが制作者のジム・ヘンソンを食す前、ヘンソンは10分間死んでいた」なんていう記事が、荒唐無稽なトップ画像付きで、しかもそれらしい文章と共に並んでいます。

Not Real Newsによりますと、これは記者が速報を書くにあたり、アルゴリズムがどう役立つかをテストするための実験的なサイトなのだそうです。記者がネタを探し回る時間よりも、事実確認に集中したほうが、高速な情報化社会にもっと適応したジャーナリズムを届けられるだろう、という考え方なのだそうな。

We’re making it such that journalists spend their time fact checking and we spend our time filling in the rest.



We want to combat fake news at a large scale. https://t.co/hdWZSpzbS1