OPPOのアップルウォッチ

私、Fitbit Versaを使っていると「Apple Watchですか?」って聞かれるんです。別に、Apple Watchが欲しいけれど買えないから似ているのを買ってドヤっているわけではなくて、純粋に好きだから。

でも、中国のスマホメーカーであるOppoは違いました。彼らは、まさに、偽「Apple Watch」(優しくいうならインスパイア)を作っているみたいなんです。なんでそんなことが言えるのかというと、@UniverseIceさんがTwitterにOppo初のスマートウォッチのレンダー画像を投稿したのですが、それがまさにApple Watchなんですよ。

OPPO's first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50